"ضي" يحصد 3 جوائز في مهرجان بغداد السينمائي

12:05 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
    نجوم فيلم ضي
    اسلام مبارك واعلان فوزها
    من فوز المخرج كريم الشناوي
كتب- مصطفى حمزة:

حصد فيلم " ضي سيرة أهل الضي"، على 3 من جوائز الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي حيث يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

ونال "ضي"،جوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة ومنحت لبطلة العمل الفنانة السودانية "إسلام مبارك".

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك،وأسيل عمران، وحنين سعيد ، و محمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، و الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيف شرف الفيلم الكينج محمد منير، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

https://youtu.be/VaMkls-QAwg?si=5xEyvSOMVYg6YbPD

مهرجان بغداد السينمائي ضي الدورة الثانية
