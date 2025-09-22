"انهارت على الهواء".. وفاء عامر تكشف علاقتها بـ أم مكة وأم سجدة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل علاقتها بالـ "تيك توكر" أم مكة وأم سجدة، بعد إلقاء القبض عليهما مؤخرًا.

وانهارت وفاء عامر في البكاء خلال حديثها في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، قائلة: "أم مكة عشان هي سيدة عصامية وبدأت من الصفر، وأم سجدة شيلوهالي، أنا معرفهاش ولا عمرها دخلت بيتي، كل اللي قولت لها مش ده شكل الست المصرية ولازم توطي صوتك".

وأضافت: " فيما يخص أم مكة، أنا بحب الفسيخ، وفي العزومات بطلب 10 كيلو فسيخ، بتيجي تخدم وبتطلب تتصور معايا، ومبتكسرش بخاطرها، احنا كلنا ولاد تسعة، أنا ست عادية لما السواق بيبقى عايز يعمل فرح بقوله تعالى اعمله في بيتي وبرضة المساعدة بتاعتي عملوا الفرح في بيتي".

يذكر أن وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

