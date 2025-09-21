مسلم يعلن إصابته بجلطة في ذراعه اليمنى

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب مسلم تعرضه للإصابة بـ جلطة في ذراعه اليمنى بالكامل.

وكتب مسلم في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": " لا إله إلا الله.. جلطة في دراعي اليمين بالكامل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لي كدا".

يذكر أن المطرب مسلم، طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وعددا من المنصات أغنيته الجديدة بعنوان "لقيتك شر".

الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقى تيام طارق، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

