مسلم يعلن إصابته بجلطة في ذراعه اليمنى

11:40 م الأحد 21 سبتمبر 2025

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب مسلم تعرضه للإصابة بـ جلطة في ذراعه اليمنى بالكامل.

وكتب مسلم في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": " لا إله إلا الله.. جلطة في دراعي اليمين بالكامل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لي كدا".

يذكر أن المطرب مسلم، طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وعددا من المنصات أغنيته الجديدة بعنوان "لقيتك شر".

مسلم يتعرض للاصابة بجلطة في الذراع

الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقى تيام طارق، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

مسلم جلطة المطرب مسلم
