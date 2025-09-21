إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

11:11 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نهال عنبر تقدم واجب العزاء لـ احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    صفاء ابو السعود تصل عزاء احمد صيام (4)
  • عرض 25 صورة
    صفاء ابو السعود تصل عزاء احمد صيام (3)
  • عرض 25 صورة
    منير مكرم في عزاء شقيقة احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    صفاء ابو السعود تصل عزاء احمد صيام (1)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب يقدم واجب عزاء شقيقة احمد صيام (3)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب يقدم واجب عزاء شقيقة احمد صيام (2)
  • عرض 25 صورة
    صفاء ابو السعود تصل عزاء احمد صيام (2)
  • عرض 25 صورة
    رياض الخولي يقدم واجب العزاء (1)
  • عرض 25 صورة
    رياض الخولي يعزي احمد صيام (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمود عامر
  • عرض 25 صورة
    اشرف طلبة يعزي احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب يقدم واجب عزاء شقيقة احمد صيام (1)
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي يواسي احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي يعزي احمد صيام (2)
  • عرض 25 صورة
    اشرف طلبة في عزاء شقيقة احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته (4)
  • عرض 25 صورة
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته (3)
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي يعزي احمد صيام (1)
  • عرض 25 صورة
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته (1)
  • عرض 25 صورة
    نهال عنبر تصل عزاء شقيقة احمد صيام
  • عرض 25 صورة
    أحمد بلال يقدم واجب العزاء في رحيل شقيقة احمد صيام (2)
  • عرض 25 صورة
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته (2)
  • عرض 25 صورة
    أحمد بلال يقدم واجب العزاء في رحيل شقيقة احمد صيام (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار

توافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص الفنان أحمد صيام على التواجد في الصفوف الأولى لاستقبال المعزين في وفاة شقيقته، من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

وقدم واجب الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فواز، الفنان منير مكرم، كابتن أحمد بلال نجم الأهلي المعتزل، الفنان أشرف طلبة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان سيد رجب، الفنان رياض الخولي، الفنان محمود عامر، الفنانة صفاء أبو السعد، وغيرهم.

رحلت شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، أول أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا..

ياسمينا العبد تصل الأقصر لتصوير فيلمها "كان ياما كان" مع نور النبوي

كيف علقت غادة إبراهيم على إعلان إيناس الدغيدي زواجها؟

نجوم الفن أحمد صيام عزاء شقيقة أحمد صيام مسجد الحامدية الشاذلية نهال عنبر نقيب المهن التمثيلية سيد رجب رياض الخولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بالصور| أمينة خليل بفستان فضي أنيق في حفل "الموريكس دور".. والجمهور: النجمة المتألقة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء