بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار

توافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص الفنان أحمد صيام على التواجد في الصفوف الأولى لاستقبال المعزين في وفاة شقيقته، من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

وقدم واجب الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فواز، الفنان منير مكرم، كابتن أحمد بلال نجم الأهلي المعتزل، الفنان أشرف طلبة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان سيد رجب، الفنان رياض الخولي، الفنان محمود عامر، الفنانة صفاء أبو السعد، وغيرهم.

رحلت شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، أول أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا..

ياسمينا العبد تصل الأقصر لتصوير فيلمها "كان ياما كان" مع نور النبوي

كيف علقت غادة إبراهيم على إعلان إيناس الدغيدي زواجها؟