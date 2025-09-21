إعلان

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري داخل الطائرة والجمهور يعلق

07:50 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري داخل الطائرة
    ياسمين صبري داخل الطائرة
    ياسمين صبري داخل الطائرة
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين مع السوشيال من أحدث ظهور لها داخل الطائرة.

ونشرت ياسمين صورًا لها داخل الطائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "شايفين وردة وحدة بالصورة"، "بتجنني وزي القمر"، "قمة الفخامة"، "شيك جدا"، "أجمل بنوتة".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الثانوية العامة

