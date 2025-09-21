صابرين تخطف الأنظار بفستان أنيق وجذاب في حفل "دير جيست" (فيديو وصور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة صابرين الجمهور، مقطع فيديو يرصد لقطات تكريمها في حفل جوائز دير جيست، عن دورها في مسلسل "إقامة جبرية".

ونشرت صابرين الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " يشرفني حقًا أن أحصل على جائزة التميز من دير جيست عن دوري في إقامة جبرية".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "جمالك، أجمل واحدة، عسل، قمراية، تجنني وأيقونة ما شاء الله، ربنا يوفقك ديمًا".

يذكر أن مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

من ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر. الفيلم من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.

اقرأ أيضًا:

محمد الصاوي يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالراحل علاء ولي الدين

بفستان جريء.. نيكول سابا تتألق في أحدث إطلالاتها (صور)