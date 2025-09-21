إعلان

وفاة الفنان السعودي حمد المزيني عن عمر ناهز 80 عامًا

12:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الفنان السعودي حمد المزيني

كتبت- نوران أسامة:

رحل صباح اليوم الأحد الفنان السعودي حمد المزيني عن عمر ناهز 80 عامًا.

وأعلن الفنان فايز المالكي خبر الوفاة عبر حسابه على منصة "إكس"، ونشر صورة أرشيفية للراحل، وكتب: "انتقل إلى رحمة والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني، والصلاة عليه في مسجد الراجحي بعد صلاة العصر. أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له، وعظم الله أجر أهله ومحبيه، والحمد لله على كل شيء".

وُلد المزيني عام 1945 في السعودية، وقدم خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال البارزة، من بينها: مسلسل الدنيا دروب، والضيف الغريب، إلى جانب أعمال أخرى مثل: عائلة أبو رويشد، غشمشم، وشباب البومب.


حمد المزيني
