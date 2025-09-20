إعلان

بعد انفصالها عن أحمد مكي.. 20 صورة لـ مي كمال الدين

08:23 م السبت 20 سبتمبر 2025
أعلنت الطبيبة مي كمال، انفصالها عن النجم أحمد مكي، لتتصدر بسببها تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية.

وقالت مي كمال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حاصلة على دكتوراة بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد".

وتابعت: "أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدة عني ، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له اني أدعيله وربنا ألهمني.. أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله".

واستكملت: "لأنه هو كان سبب رئيسي لتحول حياتي إلى الافضل، وأول عمرة ليا كان بفضل الله ودعمه القوي ليا".

وتابعت: "وقفته جنبي في تعبي لأكتر من مرة، أحمد مكي مش أي شخص بالنسبالي ده روحي وابني، أحمد ..شكرا انك كنت بحياتي وإن الله جمعنا ببعض يوم من الأيام".

وأوضحت: "أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند ارادة الله، لكن عمري ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض، ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل ، يا رب يصرفهم عنه وينور بصيرته".

وأضافت: "أنا بتمنى له حياة أجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لأنه يستاهل كل خير".

وكانت مي كمال كتبت في تدوينة سابقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي، ومش هحب بعده، وبعلن انفصالي للمرة المليون، ربنا يوفقه في حياته".

وفي تدوينة أخرى أبرزتها عبر "ستوري" نفس التطبيق، قالت فيها: "أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة".

يذكر أن، آخر أعمال النجم أحمد مكي كان مسلسل "الغاوي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 .

