فستان لامع وفتحة ساق.. دينا فؤاد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

05:11 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة دينا فؤاد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دينا مرتدية فستان لامع بفتحة ساق طويلة أبرز جمالها، خطفت به الأنظار وكتبت: "لا يحزنك إنك فشلت مادمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد".

وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "القمر الله وأكبر، قمر يا دودو، الطله تحفة واللون خطير عليكي".

يذكر أن آخر مشاركات دينا فؤاد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

