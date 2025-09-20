سيد أسامة يعلن وفاة والده: الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي

كتبت- منى الموجي:

أعلن الممثل الشاب سيد أسامة، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صورة تجمعهما، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وعلق سيد على الصورة: "إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي ويثبتك عند السؤال، بِسم ﷲِ الرَّحْمَنِ الرَحِیم، قال الله تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). قال الله تعالى: (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون) لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى توفي إلى رحمة الله تعالي الحاج أسامة السيد عبدالرحمن، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آمين يا رب العالمين".

جدير بالذكر أن سيد أسامة شارك الفترة الأخيرة في أكثر من عمل فني، وحقق نجاحا كبيرا، بينها: مسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، وفيلم ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد.