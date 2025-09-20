إعلان

ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند لهذا السبب

11:10 ص السبت 20 سبتمبر 2025
    ياسمين عبدالعزيز (1)
    ياسمين عبدالعزيز (4)
    ياسمين عبدالعزيز (3)
كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بالأراضي المقدسة خلال أدائها مناسك العمرة.

وشهد ظهور ياسمين عبدالعزيز وهي مرتدية الحجاب بكائها داخل المسجد النبوي.

ونشرت ياسمين، فيديو لها من أمام الكعبة وداخل المسجد النبوي الشريف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

يُذكر أن، ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

ياسمين عبدالعزيز مناسك العمرة المسجد النبوي
