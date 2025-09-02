إعلان

20 صورة تكشف الشبه بين رانيا منصور وابنتها توانا

10:44 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    توانا الجوهري مع والدتها رانيا منصور (2)_4
    توانا الجوهري مع والدتها رانيا منصور (1)_3
    توانا والداتها في الساحل الشمالي (2)_6
    توانا والداتها في الساحل الشمالي (3)_7
    توانا ورانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت_8
    توانا ورانيا منصور من العرض الخاص لفيلم الصفا الثانوية بنات (1)_9
    توانا ورانيا منصور من العرض الخاص لفيلم الصفا الثانوية بنات (2)_10
    رانيا منصور وابنتها توانا في الساحل (1)_12
    رانيا منصور وابنتها توانا في الساحل (2)_13
    رانيا منصور وابنتها توانا في الساحل_14
    رانيا منصور وتوانا (1)_15
    رانيا منصور وتوانا (2)_16
    رانيا منصور وتوانا الجوهري_17
    رانيا منصور وتوانا في احد المهرجانات (1)_18
    رانيا منصور وتوانا في احد المهرجانات (2)_19
    رانيا منصور وتوانا وتامر حسني من كواليس ريستارت_20
    رانيا منصور وتوانا_21
    توانا والداتها في الساحل الشمالي (1)_5
    توانا الجوهري بصحبة والدتها رانيا منصور_2
كتب - معتز عباس:

لفتت الممثلة الشابة تُوانا الجوهري الأنظار في كل ظهور، خاصةً عندما تكون إلى جانب والدتها الفنانة رانيا منصور.

لاحظ الجمهور الشبهة الكبير بينهما، والذي يزداد وضوحاً عندما ترتديان ملابس متشابهة، سواء في الإطلالات اليومية البسيطة أو الفساتين الأنيقة في المهرجانات والحفلات الفنية.

تُوانا، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، كشفت أن اسمها يعني "أول قطرات المطر" باللغة التركية. وعلى الرغم من حداثة سنها، بدأت بالفعل في شق طريقها الفني بنجاح.

انطلقت تُوانا في عالم التمثيل بمسلسل "كامل العدد +1"، ثم خاضت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "الصفا الثانوية بنات" إلى جانب الفنان علي ربيع، لكن التجربة الأبرز كانت مشاركتها مع والدتها في فيلم "ريستارت" من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد.

تحاول توانا إثبات موهبتها، حيث انضمت مؤخراً إلى فريق عمل فيلم "طه الغريب"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب محمد صادق، ويشارك في بطولته حسن الرداد ومي عمر.

الفنانة رانيا منصور الممثلة الشابة توانا الجوهري الشبه بين رانيا منصور وابنتها توانا توانا ابنة رانيا منصور
