20 صورة تكشف الشبه بين رانيا منصور وابنتها توانا

لفتت الممثلة الشابة تُوانا الجوهري الأنظار في كل ظهور، خاصةً عندما تكون إلى جانب والدتها الفنانة رانيا منصور.

لاحظ الجمهور الشبهة الكبير بينهما، والذي يزداد وضوحاً عندما ترتديان ملابس متشابهة، سواء في الإطلالات اليومية البسيطة أو الفساتين الأنيقة في المهرجانات والحفلات الفنية.

تُوانا، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، كشفت أن اسمها يعني "أول قطرات المطر" باللغة التركية. وعلى الرغم من حداثة سنها، بدأت بالفعل في شق طريقها الفني بنجاح.

انطلقت تُوانا في عالم التمثيل بمسلسل "كامل العدد +1"، ثم خاضت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "الصفا الثانوية بنات" إلى جانب الفنان علي ربيع، لكن التجربة الأبرز كانت مشاركتها مع والدتها في فيلم "ريستارت" من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد.

تحاول توانا إثبات موهبتها، حيث انضمت مؤخراً إلى فريق عمل فيلم "طه الغريب"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب محمد صادق، ويشارك في بطولته حسن الرداد ومي عمر.

