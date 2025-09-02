إعلان

أسيل عمران ونجوم فيلم "ضي" يحتفلون بالعرض الخاص استعدادا لعرضه بالسينمات

09:02 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (6)_11
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (5)_10
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (8)_1
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (3)_8
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (2)_7
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (1)_6
  • عرض 12 صورة
    الفنانة عارفة عبد الرسول_5
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (4)_9
  • عرض 12 صورة
    العرض الخاص لفيلم ضي_3
  • عرض 12 صورة
    فريق عمل فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص (7)_12
  • عرض 12 صورة
    الفنان الشاب بدر محمد_4
كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

يحتفل فريق عمل وأبطال فيلم "ضي" بالعرض الخاص للفيلم، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر استعدادا لعرضه بالسينمات غدا الأربعاء.

وحضر أبطال الفيلم على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية وهم الفنان الشاب بدر محمد، والفنانة أسيل عمران، واالمخرج كريم الشناوي والفنانة عارفة عبد الرسول.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

كشفت نقابة المهن السينمائية خلال الساعات القليلة الماضية عن انعقادها لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار 2026، وسيتم اختيار 5 أفلام كقائمة قصيرة، وتضم قائمة الأفلام "ضي"أحد الأفلام المرشحة هذا العام.

إصابة عصام صاصا بجرح في يده

المسرح والذكاء الاصطناعي في مهرجان القاهرة التجريبي ما بين الإبداع الإنساني وتهديد الصناعة

فيلم ضي السينمات بدر محمد
