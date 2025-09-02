كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

يحتفل فريق عمل وأبطال فيلم "ضي" بالعرض الخاص للفيلم، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر استعدادا لعرضه بالسينمات غدا الأربعاء.

وحضر أبطال الفيلم على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية وهم الفنان الشاب بدر محمد، والفنانة أسيل عمران، واالمخرج كريم الشناوي والفنانة عارفة عبد الرسول.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

كشفت نقابة المهن السينمائية خلال الساعات القليلة الماضية عن انعقادها لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار 2026، وسيتم اختيار 5 أفلام كقائمة قصيرة، وتضم قائمة الأفلام "ضي"أحد الأفلام المرشحة هذا العام.

