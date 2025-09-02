إعلان

على البحر.. دنيا سمير غانم تستمتع بآخر أيام الصيفية

08:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

دنيا سمير غانم تستمتع باخر أيام الصيفية

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة صيفية بأحد الشواطئ، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "دودي، تبارك الله جميلة جدا، أنوثة وأناقة فوق الوصف، قلبي يا قلبي، تحفة، ملكة".

وكانت اخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن دنيا سمير غانم يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "روكي الغلابة" وتدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشاركها البطولة كل من محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم أيام الصيفية
