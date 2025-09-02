ماذا قال خالد الكمار عن أغنية محمد منير "ضي"؟

كتب-مصطفى حمزة:

أشاد المؤلف الموسيقي خالد الكمار، بالأغنية التي قدمها النجم محمد منير، للترويج لفيلم "ضي"، وذلك عقب طرحها مؤخرا.

ونشر خالد الكمار، عبر صفحته في موقع فيسبوك،صورة الكينج محمد منير على بوستر الفيلم، وكتب: "منير عامل غنوة من أجمل أغاني السنة".

أغنية فيلم "ضي"، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي"، من المقرر طرحه في دور العرض، غدا الأربعاء الموافق 3 سبتمبر، وهو بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك،وأسيل عمران، وحنين سعيد ، محمد شاهين، صبري فواز، ومحمد ممدوح، والفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيوف شرف الفيلم الكينج محمد منير، و أحمد حلمي، و من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

أغنية فيلم ضي بصوت محمد منير