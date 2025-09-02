إعلان

ماذا قال خالد الكمار عن أغنية محمد منير "ضي"؟

04:13 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد منير
  • عرض 6 صورة
    من بوستر الآغنية لفيلمضي
  • عرض 6 صورة
    من تعليق خالد الكمار
  • عرض 6 صورة
    خالد الكمار
  • عرض 6 صورة
    نجوم فيلم ضي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أشاد المؤلف الموسيقي خالد الكمار، بالأغنية التي قدمها النجم محمد منير، للترويج لفيلم "ضي"، وذلك عقب طرحها مؤخرا.

ونشر خالد الكمار، عبر صفحته في موقع فيسبوك،صورة الكينج محمد منير على بوستر الفيلم، وكتب: "منير عامل غنوة من أجمل أغاني السنة".

أغنية فيلم "ضي"، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي"، من المقرر طرحه في دور العرض، غدا الأربعاء الموافق 3 سبتمبر، وهو بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك،وأسيل عمران، وحنين سعيد ، محمد شاهين، صبري فواز، ومحمد ممدوح، والفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيوف شرف الفيلم الكينج محمد منير، و أحمد حلمي، و من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

أغنية فيلم ضي بصوت محمد منير

خالد الكمار محمد منير اغنية محمد منير اغنية ضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح