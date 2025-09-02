هوت شورت بسمة بوسيل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار بأحدث صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود مع هوت شورت.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم ما بين إشادة بإطلالتها ووصفها بـ"متألقة"، "ملكة الأسود"، و"قمر ما شاء الله"، فيما اعتبر آخرون أن الشورت غريب بعض الشيء.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضًا:

نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية

المسرح والذكاء الاصطناعي في مهرجان القاهرة التجريبي ما بين الإبداع الإنساني وتهديد الصناعة

محمد التاجي يدافع عن وفاء عامر: "ست محترمة جدًا وزوجها فوق مستوى الشبهات"