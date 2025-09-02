إعلان

هوت شورت بسمة بوسيل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

03:52 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل (2)
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل (5)
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل (4)
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل (3)
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار بأحدث صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود مع هوت شورت.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم ما بين إشادة بإطلالتها ووصفها بـ"متألقة"، "ملكة الأسود"، و"قمر ما شاء الله"، فيما اعتبر آخرون أن الشورت غريب بعض الشيء.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

بسمة بوسيل هوت شورت بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل
