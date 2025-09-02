إعلان

اليوم.. عزيز مرقة يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

12:06 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

عزيز مرقة

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان والملحن الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.

وأعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عبر "فيسبوك" عن الحفل، ونشرت برومو تشويقي للترويج له.

كما أتاح الموقع الإلكتروني لـ"الساقية" التذاكر بسعر 400 جنيه.

يُذكر أن أحدث أعمال عزيز مرقة كان كليب "حطة إيدك"، من كلماته بمشاركة محمد شافعي، وألحانه، وتوزيع أوركسترالي لجورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

