بسمة بوسيل جريئة ومي عمر بالحجاب.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

تواصل الفنانة إلهام شاهين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها أمام البحر.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها صورا عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، ظهرت خلالها على متن أحد المراكب في فينيسيا، بإطلالة جريئة.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها صورا عبر حسابها بموقع انستجرام، ظهرت خلالها مع ابنتها توانا وشقيقتها نورهان أثناء حضورهن إحدى المناسبات.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في باريس.

منة فضالي

تواصل الفنانة منة فضالي الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورا جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بالحجاب.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، وكانت الصور من كواليس حفلها في الساحل الشمالي.

ندا موسى

تواصل الفنانة ندا موسى الاستمتاع بآخر أيام الصيف، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة على البحر حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نيكول سابا

خضعت الفنانة نيكول سابا لجلسة تصوير، نشرت صورها عبر حسابها بموقع انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار.