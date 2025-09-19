بيان جديد من شيرين عبد الوهاب..حقيقة حفل يجمعها مع فضل شاكر

كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن إحيائها حفلا غنائيا بدولة الإمارات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأصدرت شيرين بيانا صحفيا نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توضيح حقيقة الأمر لجمهورها ومتابعيها.

وجاء البيان كالتالي: "تعلن الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب لجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة الكبيرة بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ 2 أكتوبر 2025 على مسرح دبي أوبرا، وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية، مع خالص التقدير والاحترام لدولة الإمارات الغالية وشعبها الحبيب".

ونفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا إحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، وكان الحفل أيضا مع الفنان فضل شاكر، وأصدرت بيانا صحفيا نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء البيان كالتالي: "إلى جمهور الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، نود أن نوضح لكم أن ما يتم تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة ويضم الحفل الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب والفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ 19 سبتمبر 2025 خبر غير صحيح، ونتمنى في القريب العاجل أن يجمع النجمان الكبيران كثر من حفل في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية، ولذا نتمنى من الجمهور العزيز أن لا يثق في أي أخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها".

يذكر أن، الفنانة شيرين عبد الوهاب تخلت مؤخرا عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت وأعلنت عن تصالحها معه وعودته لعمله معها مرة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجمهور حول حالتها الصحية.



