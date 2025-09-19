إعلان

بـ"فستان جريء".. رانيا يوسف تودع إجازة الصيف والجمهور يغازلها (صور)

04:25 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة تودع من خلالها إجازة الصيف.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، حلوة أوي، قمر، أحلى واحدة، الأجمل".

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".

رانيا يوسف إطلالة رانيا يوسف إنستجرام رانيا يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟