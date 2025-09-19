بـ"فستان جريء".. رانيا يوسف تودع إجازة الصيف والجمهور يغازلها (صور)

"أنغام وهيدي كرم".. 25 صورة لنجمات الفن مع أبنائهن

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة تودع من خلالها إجازة الصيف.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، حلوة أوي، قمر، أحلى واحدة، الأجمل".

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".