بالصور.. عمرو دياب يتألق في حفل خاص بسفح الأهرامات

04:11 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حفل عمرو دياب بالأهرامات (4)
  • عرض 6 صورة
    حفل عمرو دياب بالأهرامات (5)
  • عرض 6 صورة
    حفل عمرو دياب بالأهرامات (6)
  • عرض 6 صورة
    حفل عمرو دياب بالأهرامات (2)
  • عرض 6 صورة
    حفل عمرو دياب بالأهرامات (3)
كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا خاصا مساء أمس الخميس، بمنطقة الأهرامات، وشهد حضورا كبيرا من الجمهور.

وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم لهم التحية مبديا سعادته بمشاركتهم هذا الحفل للعام الثالث على التوالي.

بعدها قدم الهضبة أغنيته "خطفوني" مؤكدا للجمهور أنه سيغني أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، ليقدم بعدها أغنية "شايف قمر".

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه منها "انت الحظ"، "يابخته"، "بابا"، ميدلي يضم أغاني "قمرين والعالم الله ونور العين وليلي نهاري"، بالإضافة إلى أغنية "راجع"، "وياه" و "وغلاوتك".

