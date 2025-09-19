عائشة بن أحمد: "ممكن أرتبط بواحد أصغر مني بـ 5 سنين لكن أكتر من كده لأ"

إعلان

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، موقفها من امكانية الارتباط بشخص أصغر منها.

وقالت عائشة، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "ممكن أرتبط بواحد أصغر مني بـ 5 سنين، لكن أكتر من كده لأ، الصراحة هيبقى صعب عليا، وعمري ما هقول أنه مستحيل، ولكنه هيكون اختيار مش كويس".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 ، وخاض بطولته النجم أحمد مكي.

