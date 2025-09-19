إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)

01:00 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

ميرنا جميل

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة داخل سيارة فارهة .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، أحلى واحدة كده كده، قمراية".

يذكر أن، ميرنا جميل تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ميرنا جميل من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (2)

"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة غامضة.. والجمهور يتساءل: "مين دي؟"

ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل إنستجرام ميرنا جميل السوشيال ميديا
