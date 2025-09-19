كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة داخل سيارة فارهة .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، أحلى واحدة كده كده، قمراية".

يذكر أن، ميرنا جميل تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

