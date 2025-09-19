بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)
كتب- مروان الطيب:
خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة داخل سيارة فارهة .
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، أحلى واحدة كده كده، قمراية".
يذكر أن، ميرنا جميل تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
