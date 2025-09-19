حدث بالفن| ظهور عادل إمام وتعرض فنانة للسرقة وشيماء سيف تثير الجدل مع إليسا

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ويل مردينيان تتعرض للسرقة، أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة غامضة، أسما شريف منير تكشف عن مخاوفها بسبب الحجاب في الحر، أكرم السعدني ينشر صورة جديدة للزعيم عادل إمام، محمود سعد يعلق على أزمة الخلاف بين شيرين وأنغام بسبب لقب "صوت مصر"، وغيرها من الأخبار.