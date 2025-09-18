كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرًا محرك البحث "جوجل"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني في أكتوبر المقبل.

وكانت زيجتها الأولى من طبيب الأسنان الراحل نبيل معوض، إذ التقت به بالصدفة عبر أحد الأصدقاء في أحد النوادي الليلية، ثم زارت عيادته للعلاج، قررت ارتداء الصليب لجذب انتباهه، بعد ذلك أخبرته بأنها مسلمة وطلبت منه أن يشهر إسلامه، فتزوجا وعاشا معًا حتى وفاته.

وتحدثت إيناس في أحد البرامج التلفزيونية عن ارتباطها بزوجها الراحل، قائلة: "حاسة إن كل حياتي هو نبيل معوض.. 30 سنة جواز وبنت منه، وكمان راح لربنا بدري، لما مات حبيته أكتر من وهو عايش.. حسيت بيه أكتر وأكتر وقت كان نفسي يبقى موجود في فرح بنتي حبيبة".

وكانت إيناس الدغيدي أثارت الجدل سابقًا بتصريحاتها حول المساكنة قبل الزواج، مؤكدة أنها خاضت هذه التجربة مع زوجها السابق قبل الزواج.

