"الجمال الساحر".. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة هند صبري في أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة حازت على إعجاب واسع من المتابعين.

وظهرت هند بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية بدلة باللونين الأبيض والبيج، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الجمال الساحر", "جميلة كالعادة", "كتكوتة", "عشقي", "حياتي", "إيه القمر ده".

يُذكر أن آخر أعمال هند صبري الدرامية كان مسلسل "هجمة مرتدة" بمشاركة أحمد عز وهشام سليم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء. اضغط هنا

