كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا وفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي للفنانة شريهان، ظهرت فيه بملامحها الحالية، إلى جانب مقطع فيديو لها في مرحلة الصِبى.

وعبّر متابعيها عن إعجابهم بجمالها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "شريهان ملكة"، "لما بشوفها بفتكر أيام زمان الجميلة وفوازير رمضان مش هننساها أبدًا"، "ياريت ترجع تاني"، "جميلة راقية ومميزة بكل تفاصيلها"، "حتى وإن كانت الصور بالذكاء الاصطناعي بس جميلة".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كان العرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021، وشاركها البطولة كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

