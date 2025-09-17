"الفيلم اتمنع".. نسرين أمين تنشر صورة مع برادبيت وتثير الجدل

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، صورة مُصنّعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها بجوار النجم العالمي براد بيت.

ومازحت نسرين جمهورها مُستخدمة طريقة شخصية "تباهي" التي قدمتها في فيلم "حملة فريزر"، وكتبت معلقة: "عملنا فيلم مصري أمريكاني اتصور هنا عند الهرم، بس اتمنع.. قالك بقى سمعة البلد والحاجات دي".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "البراءة والرقة"، "قريتها بصوتك وطريقتك"، "تباهي"، "مديح زمانه بيعيط دلوقتي".

يذكر أن نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"اذكروه بدعوة".. منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لرحيل زوجها الفنان أشرف مصيلحي

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

أناقة وجرأة.. فنانات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن (صور)

درة تنشر صورًا مؤثرة بالذكاء الاصطناعي.. والجمهور: "ربنا يرزقك بالذرية الصالحة"