إعلان

"زي الملايكة".. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

02:16 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي (5)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي (6)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي (4)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي (7)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي (2)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت هبة خلال بإطلالة بملامح هادئة، وعلقت عليها بإيموجي "قلب".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "ملاك"، "أحسن فنانة شوفتها"، "بجد زي القمر"، "بسيطة وشيك"، "ماشاء الله قمر"، "زي الملايكة"

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، و*"منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، واللذين عُرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أما على شاشة السينما، فظهرت هبة مؤخرًا في فيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

اقرأ أيضًا:

خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا

درة تنشر صورًا مؤثرة بالذكاء الاصطناعي.. والجمهور: "ربنا يرزقك بالذرية الصالحة"

بالصور| ساندي بإطلالة كاجوال.. وتروج لأحدث أعمالها "قلبي اتهكر"

الذكاء الاصطناعي يحقق حلم سلمى أبو ضيف بصورة مؤثرة مع والدها الراحل

"السهرة حلوة".. غادة رجب تكشف كواليس عملها الغنائي الجديد مع شقيقتها

هبة مجدي الفنانة هبة مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟