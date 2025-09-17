"زي الملايكة".. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

"غزالة".. جنات تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت هبة خلال بإطلالة بملامح هادئة، وعلقت عليها بإيموجي "قلب".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "ملاك"، "أحسن فنانة شوفتها"، "بجد زي القمر"، "بسيطة وشيك"، "ماشاء الله قمر"، "زي الملايكة"

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، و*"منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، واللذين عُرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أما على شاشة السينما، فظهرت هبة مؤخرًا في فيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

