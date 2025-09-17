إعلان

محمود سعد لمجدي الجلاد: "أم كلثوم بعد موت عبدالناصر لم تعد أم كلثوم"

02:14 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الإعلامي الكبير محمود سعد والكاتب الصحفي مجدي الجل

كتبت- منال الجيوشي

حل الإعلامي الكبير محمود سعد، ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، سؤال للإعلامي محمود سعد، قائلا: "أم كلثوم كانت هتغني أوقاتي بتحلو.. وعملت بروفات مع الشيخ سيد مكاوي، لو كانت غنتها أم كلثوم كانت هتفرق كتير عن وردة؟"

ورد محمود سعد: "أنا عندي تحفظ بيرفضه ناس كتير، أم كلثوم بعد ما مات عبدالناصر لم تعد هي أم كلثوم، عبدالناصر مات سنة ١٩٧٠، هي غنت بعدها لكن مكانتش أم كلثوم"

وتابع: "الحفلات اللي غنتها من ٦٨ لـ ٧٠ (سنوات المجهود الحربي) طلعت كل حاجة، بعد كده الغنا كان جميل لكن مش دي أم كلثوم"

واستكمل: "هي حزنت ومبقتش عارفة تقول، هي كانت تقف بعيد عن الميكروفون مترين، لكن بعد موت عبدالناصر هتلاقيها لازقة في الميكروفون ومبتتحركش"

محمود سعد مجدي الجلاد أم كلثوم وفاة عبدالناصر برنامج أسئلة حرجة
