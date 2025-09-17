هيفاء وهبي ومي عمر .. إطلالات أثارت الجدل لنجمات الفن (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت عدد من النجمات الأنظار مؤخرًا بإطلالات جريئة وأنيقة، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بتميزهن وجرأتهن، وهناك من علق أن بعض هذه الإطلالات خرجت عن المألوف.

وتنوعت إطلالات الفنانات بين فساتين مكشوفة أبرزت أنوثتهن، وتصاميم غير تقليدية جمعت بين الأناقة والجرأة، لتصبح حديث الجمهور وتتصدر تريندات السوشيال ميديا.

ومن بين هؤلاء النجمات: مي عمر، هيفاء وهبي، نادين الراسي، إلى جانب عدد آخر من الفنانات اللواتي خطفن الأنظار بظهورهن المثير للجدل.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير صور لأبرز الإطلالات التي لاقت تفاعلًا واسعًا واثارت الجدل بين الجمهور.