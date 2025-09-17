إعلان

أناقة وجرأة.. فنانات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن (صور)

01:27 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إليسا
  • عرض 15 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 15 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 15 صورة
    بوسي
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي (2)
  • عرض 15 صورة
    منة فضالي
  • عرض 15 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 15 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 15 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 15 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 15 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 15 صورة
    مي عُمر
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خطفت عدد من النجمات الأنظار مؤخرًا بإطلالات جريئة وأنيقة، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بتميزهن وجرأتهن، وهناك من علق أن بعض هذه الإطلالات خرجت عن المألوف.

وتنوعت إطلالات الفنانات بين فساتين مكشوفة أبرزت أنوثتهن، وتصاميم غير تقليدية جمعت بين الأناقة والجرأة، لتصبح حديث الجمهور وتتصدر تريندات السوشيال ميديا.

ومن بين هؤلاء النجمات: مي عمر، هيفاء وهبي، نادين الراسي، إلى جانب عدد آخر من الفنانات اللواتي خطفن الأنظار بظهورهن المثير للجدل.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير صور لأبرز الإطلالات التي لاقت تفاعلًا واسعًا واثارت الجدل بين الجمهور.

اطلالات النجمات مواقع التواصل الاجتماعي تريندات السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟