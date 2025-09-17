إعلان

بالصور| ساندي بإطلالة كاجوال.. وتروج لأحدث أعمالها "قلبي اتهكر"

12:55 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وروّجت من خلالها لأغنيتها الجديدة "قلبي اتهكر"، ثاني أغاني ألبومها الأخير "شكراً على امبارح".

وظهرت ساندي بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت "توب" باللون الأحمر مع بنطلون جينز، ما لفت أنظار جمهورها وأثار تفاعلًا واسعًا.

وجاءت أبرز تعليقات المتابعين: "ما شاء الله عليكي"، "مش متعودين منك على اللبس الغريب ده"، "تحفة أوي"، "أحلى وأجمل صوت"، "فنانة الطفولة"، و"مفيش أحلى من كده بصراحة".

جدير بالذكر أن ساندي طرحت مؤخرًا أغنية "بابي" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان Zamora، ميكس النابلسي، وإخراج عاصي.

