بعد إثارتهم الجدل.. 20 صورة لـ أبطال برنامج "قسمة ونصيب"

عقب انطلاقة الموسم الرابع من برنامج "قسمة ونصيب" بعنوان "فرصة تانية"، نال نصيبه من المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما عرضه أبطاله الانتقادات وهجوم لاذع بسبب محتوى البرنامج، اذلي اعتبره الكثيرون أنه لا يليق بعادات الشعوب العربية.

وأعلنت الفنانة اللبنانية ريتا حرب انضمام بعض المشتركين من المواسم السابقة للمشاركة مجدداً، وهم زكية وأسمر، ودعاء ومراد، وندى وأدهم، بالإضافة إلى مشتركين آخرين، منهم لؤي، وخلود، وروشن، ومانيسا وغيرهم.

شهد الموسم الرابع جراءة من الشباب المشاركين غير متوقعة، حيث يجمع شباناً وشابات، على جزيرة مُنعزلة في اسطنبول، ليخوضوا رحلة بحث جديدة عن الحب الحقيقي.

وفي التقرير التالي نرصد 25 صورة للشباب والشابات المشاركين في برنامج قسمة ونصيب - فرصة ثانية".

يذكر أن برنامج "قسمة ونصيب" يُبثّ عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج Volkan Gultekin، فيما أشرف على الإعداد Burak Bayrakdar. البرنامج من إنتاج شركة "M networks" التابعة لشركة "Melon Digital & Merzigo" التركيّة.

