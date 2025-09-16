إعلان

بعد إثارتهم الجدل.. 20 صورة لـ أبطال برنامج "قسمة ونصيب"

11:39 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    ادهم حمدان قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    خلود اللبنانية في قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    خلود اللبنانية في قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    زكية برنامج قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    زكية برنامج قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    صفاء قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    صفاء قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    فؤاد قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    فؤاد قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لارا أحمد قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لارا أحمد قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لارا أحمد قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لارا صلبيان قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    ادهم حمدان قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لؤي أردا
  • عرض 24 صورة
    لؤي أردا
  • عرض 24 صورة
    لؤي أردا
  • عرض 24 صورة
    مراد موسى
  • عرض 24 صورة
    مراد موسى
  • عرض 24 صورة
    ادهم حمدان قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    مراد موسى في برنامج قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    مراد موسى في برنامج قسمة ونصيب
  • عرض 24 صورة
    لارا صلبيان قسمة ونصيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

عقب انطلاقة الموسم الرابع من برنامج "قسمة ونصيب" بعنوان "فرصة تانية"، نال نصيبه من المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما عرضه أبطاله الانتقادات وهجوم لاذع بسبب محتوى البرنامج، اذلي اعتبره الكثيرون أنه لا يليق بعادات الشعوب العربية.

وأعلنت الفنانة اللبنانية ريتا حرب انضمام بعض المشتركين من المواسم السابقة للمشاركة مجدداً، وهم زكية وأسمر، ودعاء ومراد، وندى وأدهم، بالإضافة إلى مشتركين آخرين، منهم لؤي، وخلود، وروشن، ومانيسا وغيرهم.

شهد الموسم الرابع جراءة من الشباب المشاركين غير متوقعة، حيث يجمع شباناً وشابات، على جزيرة مُنعزلة في اسطنبول، ليخوضوا رحلة بحث جديدة عن الحب الحقيقي.

وفي التقرير التالي نرصد 25 صورة للشباب والشابات المشاركين في برنامج قسمة ونصيب - فرصة ثانية".

يذكر أن برنامج "قسمة ونصيب" يُبثّ عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج Volkan Gultekin، فيما أشرف على الإعداد Burak Bayrakdar. البرنامج من إنتاج شركة "M networks" التابعة لشركة "Melon Digital & Merzigo" التركيّة.

اقرأ أيضا..

"نزال القرن" في لاس فيجاس يجذب 41 مليون مشاهد عبر "نتفليكس"

مريم حسن بإطلالات جريئة من أحدث ظهور والجمهور يعلق: "وحشتينا"

قسمة ونصيب ريتا حرب أدهم حمدان لارا أحمد زكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟