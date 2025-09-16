"نزال القرن" في لاس فيجاس يجذب 41 مليون مشاهد عبر "نتفليكس"

كتبت- منى الموجي:

نجح "نزال القرن" لـ ساؤول "كانيلو" ألفاريز وتيرينس كروفورد، الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي 13 سبتمبر، في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في جذب أكثر من 41 مليون مشاهد على منصة الترفيه العالمية "نتفليكس".

أقيم النزال على ملعب أليجانت، الذي شهد احتشاد أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات، كما سجلت التذاكر إيرادات بلغت 47,231,887 دولار أمريكي، محققةً أعلى دخل يومي في تاريخ الملعب وأعلى حضور جماهيري منذ افتتاحه.

النزال انتهى بفوز الأمريكي تيرينس كروفورد على المكسيكي كانيلو ألفاريز بإجماع الحكام، ليتوج كروفورد بلقب "بلا منازع" في ثلاثة أوزان مختلفة.