كيف تعامل المشاهير مع "تريند" صور الذكاء الاصطناعي؟

كتبت- سهيلة أسامة:

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "تريند" الصور المُصنعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي جذب اهتمام عدد من النجوم الذين تفاعلوا معه بطرق مختلفة، سواء بإعادة إحياء ذكرياتهم أو بمشاركة صور خيالية مع شخصيات محبوبة.

نادية الجندي

انضمت النجمة نادية الجندي إلى التريند، ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بإطلالتها الحالية بجانب نسخة لها من مرحلة الشباب، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

حسام داغر

أما الفنان حسام داغر، فشارك جمهوره صورة جمعته بوالدته الراحلة مستخدمًا الذكاء الاصطناعي، ونشرها عبر "فيسبوك"، وكتب: "وحشتيني أوي يا ماما... لما لقيت الناس بتعمل الصور بالبرنامج ده قلت فرصة كويسة نتصور صورة جديدة سوا"، وأضاف أمنية بابتكار برامج تُعيد أصوات الأحباب الراحلين.

كزبرة

شارك الفنان أحمد بحر، الشهير بـ"كزبرة"، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر خلالها بجوار الزعيم عادل إمام بالذكاء الاصطناعي، وعلق عليها: "أنا والزعيم".

إدوارد

وشارك الفنان إدوارد في التريند، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة بالذكاء الاصطناعي ظهر خلالها يحمل نسخته في مرحلة الطفولة، وعلق عليها: "أنا شايل نفسي".

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي عبر انستجرام، وظهر خلالها يقف إلى جوار "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، معلقا "الماضي والحاضر".

يسرا

نشرت النجمة يسرا صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها تحضن نفسها في سن الشباب، واكتفت بوضع تعليق قلب.

