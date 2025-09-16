قصف إسرائيلي لمنزل المخرج رشيد مشهراوي في غزة وهذا موقف أسرته

كتب-مصطفى حمزة:

تعرض منزل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في غزة للقصف من قوات الإحتلال الإسرائيلي.

ونشر رشيد مشهراوي، صور للمنزل قبل وبعد القصف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس".

وتابع: "في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر. نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية".

ويتولى المخرج رشيد مشهراوي، الإشراف على مشروع سينمائي توثيقي، تحت عنوان "من المسافة صفر" وتحمل الأفلام توقيع السينمائيين والمخرجين والفنانين في قطاع غزة، الذين يعيشون الأحداث عن قرب.