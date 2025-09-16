إعلان

قصف إسرائيلي لمنزل المخرج رشيد مشهراوي في غزة وهذا موقف أسرته

02:01 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رشيد مشهراوي
  • عرض 4 صورة
    رشيد مشهراوي
  • عرض 4 صورة
    رشيد مشهراوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

تعرض منزل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في غزة للقصف من قوات الإحتلال الإسرائيلي.

ونشر رشيد مشهراوي، صور للمنزل قبل وبعد القصف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس".

وتابع: "في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر. نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية".

ويتولى المخرج رشيد مشهراوي، الإشراف على مشروع سينمائي توثيقي، تحت عنوان "من المسافة صفر" وتحمل الأفلام توقيع السينمائيين والمخرجين والفنانين في قطاع غزة، الذين يعيشون الأحداث عن قرب.

رشيد مشهراوي فلسطين إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر