نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

12:27 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

النجمة نادية الجندي

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت النجمة نادية الجندي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بإطلالتها الحالية وهي تقف بجوار صورتها في مرحلة الشباب.

واكتفت "الجندي" بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب، لتنهال عليها تعليقات الجمهور، أبرزها: "لسه شباب"، "مفيش أي تغيير"، "زي ما انتي متغيرتيش"، "نادية الجندي وهي صغيرة نفس شكلها"، "نجمة الجماهير".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

نادية الجندي إنستجرام الذكاء الاصطناعي
