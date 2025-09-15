إعلان

بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بآخر أيام الصيف (صورة)

02:13 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري (4)
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بالأبيض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا بآخر أيام الصيف.

ونشرت ياسمين، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يُذكر أن، ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا.

ياسمين صبري إطلالة جريئة إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي