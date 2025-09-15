بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بآخر أيام الصيف (صورة)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا بآخر أيام الصيف.

ونشرت ياسمين، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يُذكر أن، ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا.