بعد دعمهم الكيان الصهيوني.. هل تم إلغاء حفل "العقارب" بمصر؟ مصدر يجيب

كتب-مصطفى حمزة:

حاصر الغموض مصير حفل فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، عقب الإعلان عن إقامة الحفل في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم 15 أكتوبر المقبل.

وواجه الإعلان عن الحفل، حملة غاضبة بين رواد مواقع التواصل، وطالبوا بإلغائه بسبب دعم الفريق الإحتلال الإسرائيلي.

ومع تصاعد الحملة، زاد الغموض حول مصير الحفل، إذ قامت الشركة المنظمة "لايف نيشن - live nation"، بحذف بوسترات الدعاية من صفحتها في موقع فيسبوك، واكتفت فقط بالترويج لحفل الفريق المقرر إقامته في أبوظبي، يوم 20 أكتوبر.

وقامت الشركة المنظمة، بحذف الحفل الذي سبق وتم الإعلان عن إقامته في مصر، من خريطة حفلات شهر أكتوبر، على موقعها الرسمي.

وتوجه "مصراوي" بالسؤال عن مصير الحفل، إلى مصدر بالشركة التي تولت طرح التذاكر للحجز عبر منصتها.

وأجاب المصدر: "الحفل قائم في موعده، ولم يحدث تأثير بعد مطالب إلغائه".

وتراوحت أسعار حجز تذاكر الحفل بين 3500، 5000، 7000 جنيه.

ودشن رواد مواقع التواصل، حملة تطالب بمنع الحفل، وقاموا بنشر صور من حفلات الفريق الألماني "سكوربيونز"، وهم يرفعون علم إسرائيل، إلى جانب إقامة الفرقة العديد من الحفلات في الأراضي المحتلة.

ونشرت الفرقة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيان يؤكد دعمها للاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وكتبت: "نشعر بصدمة بالغة إزاء الهجمات اللاإنسانية التي وقعت صباح 7 أكتوبر ضد إسرائيل. فقدنا أرواحًا كثيرة من المدنيين الأبرياء؛ شباب يرقصون على أنغام الموسيقى في مهرجان، يحلمون بالحب والسلام".

وأضافت صفحة الفريق: "القصص التي نسمعها من الناجين مفجعة.. ندعو الآن من أجل إطلاق سراح الرهائن، وقلوبنا صلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم. نسأل الله أن يمنحكم القوة لإيجاد السلام في هذه الأوقات العصيبة. نحبكم".

فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، ، يعد من أبرز فرق الروك التي نالت شهرتها، في السبعينات، سبق وأحيا حفلين في مصر عام 2005 وأقيم الحفل الأول في مصر يوم 17 نوفمبر تحت سفح الأهرامات، وأقامت الثاني في شرم الشيخ يوم 19 نوفمبر .