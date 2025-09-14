"جميلة الجميلات".. هيدي كرم تروج لـ "وتر حساس" بجلسة تصوير أنيقة

القاهرة- مصراوي

روجت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"

ونشرت هيدي صور بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "وتر حساس ٢، ابتداء من ٢١ سبتمبر، ابقوا على الموعد"

وعلق عدد من جمهور هيدي كرم على الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جمالك يا هيدي"، "زي القمر"، "جميلة الجميلات" وغيرها من التعليقات

مسلسل "وتر حساس" بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، عايدة فهمي، لبنى ونس، هاجر عفيفي، ومن إخراج وائل فرج