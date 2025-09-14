إعلان

"جميلة الجميلات".. هيدي كرم تروج لـ "وتر حساس" بجلسة تصوير أنيقة

08:38 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

روجت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"

ونشرت هيدي صور بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "وتر حساس ٢، ابتداء من ٢١ سبتمبر، ابقوا على الموعد"

وعلق عدد من جمهور هيدي كرم على الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جمالك يا هيدي"، "زي القمر"، "جميلة الجميلات" وغيرها من التعليقات

مسلسل "وتر حساس" بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، عايدة فهمي، لبنى ونس، هاجر عفيفي، ومن إخراج وائل فرج

هيدي كرم وتر حساس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام