"جميلة الجميلات".. هيدي كرم تروج لـ "وتر حساس" بجلسة تصوير أنيقة
القاهرة- مصراوي
روجت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"
ونشرت هيدي صور بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "وتر حساس ٢، ابتداء من ٢١ سبتمبر، ابقوا على الموعد"
وعلق عدد من جمهور هيدي كرم على الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جمالك يا هيدي"، "زي القمر"، "جميلة الجميلات" وغيرها من التعليقات
مسلسل "وتر حساس" بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، عايدة فهمي، لبنى ونس، هاجر عفيفي، ومن إخراج وائل فرج
