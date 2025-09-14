بإطلالة هادئة.. ريم مصطفى تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت: ""انتهى الأمس الليلة الماضية، اليوم هو يوم جديد تمامًا وهو يومك".

نالت الصور استحسان الجمهور الذي تفاعل، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر مصر"، "كثير حلوة وكثير جذابه"، "يا الله على الجمال"، "حلوة اوي"، "برنسيسة الزمان والمكان".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

