بالفيديو.. أول ظهور لـ كيفانش تاتليتوغ مع ابنه بعد بكائه في جنازة صديقه

04:06 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ

كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في الدراما التركية بـ "مهند"، مع ابنه، وذلك بعد ظهوره باكيًا في جنازة صديقه المقرب رجل الأعمال التركي خالد يوكاي.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي"، مقطع فيديو لـ "كيفانش"، وظهر خلاله مع نجله وهما يستمتعان برحلة بحرية.

وكان تاتليتوغ قد ودع صديقه قبل أسابيع، حيث جمعتهما علاقة وطيدة، ولم يتمالك دموعه وانهار من البكاء وسط مواساة الحضور.

وتوفي رجل الأعمال التركي يوكاي بعد العثور على جثمانه غريقا في البحر بين ميكونوس اليونانية وإسطنبول التركية، بعد اختفائه لمدة تقارب 30 يوما في البحر.

