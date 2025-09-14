رمضان محمد لـ"مصراوي" تامر حسني يخضع للعلاج الطبيعي بالمستشفى

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر رمضان محمد، تفاصيل دخول المطرب تامر حسني، إحدى المستشفيات للخضوع للعلاج.

وتحدث رمضان محمد ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تامر حسني، كان بقاله فترة يشكو من متاعب في الرجل، بسب تعرضه للكسر، وعلمت منه أمس السبت، أنه في المستشفى، ويخضع لجلسات علاج طبيعي".

ونشر الشاعر رمضان محمد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة للمطرب تامر حسني، وكتب :" تامر حسني ده حوار كبير بجد .. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جدا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر وفجأه النهارده بكلمه يقولي انا في المستشفى علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة ولا حد يعرف ولا قال ولا اشتكى ولا حب يدي طاقة سلبية للناس اللي بيكلموه، بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدا يتكرر وألف سلامه عليك يا تيمو".

وتعاون الشاعر رمضان محمد، مع المطرب تامر حسني، في أغاني عديدة، منها "100 وش".