إيرادات السبت.. "ضي" يتفوق على "ماما وبابا" و"روكي الغلابة" الخامس

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس السبت 13 سبتمبر 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و626 ألفا و473 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 751 ألفا و474 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 571 ألفا و387 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

ضي.. سيرة أهل الضي

فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الثالث، محققا 448 ألفا و458 جنيها.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

ماما وبابا

وحصل على المركز الرابع فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 422 ألفا و368 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

روكي الغلابة

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 368 ألفا و153 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وحصل على المركز السادس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 43 ألفا و713 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز السابع، وحقق 13 ألفا و334 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وحصل على المركز الثامن فيلم المشروع X محققا 7 آلاف و586 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.