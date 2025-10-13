16 أكتوبر.. "يانجو بلاي" تبدأ عرض فيلم "روكي الغلابة"

أعلن تطبيق "يانجو بلاي"، عن عرضه فيلم "روكي الغلابة" لجمهوره بداية من 16 أكتوبر الجاري.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة شخص محاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب معه.

جدير بالذكر أن روكي الغلابة مازال ينافس على إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، وبلغت إيراداته في 10 أسابيع أكثر من 59 مليون جنيه.