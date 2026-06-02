رد الفنان أمير كرارة على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات الفنانة الراحلة سهام جلال، وذلك بعد إعادة انتشار مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية مع الإعلامية ياسمين عز، تحدثت فيه عن محاولاتها التواصل معه ومع عدد من زملائها في الوسط الفني للحصول على فرصة عمل.

وأكد كرارة أن ما تم تداوله غير صحيح، موضحا أنه لم تكن تجمعه بالفنانة الراحلة علاقة صداقة أو تواصل، نافيا ما نسب إليه بشأن تجاهلها أو عدم الرد عليها.

وأنها عادت واعتذرت له، موضحة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تكن تحب أن تحدث هذه البلبلة بعد ظهورها في الحلقة".

ماذا قالت سهام جلال خلال لقائها؟

وخلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، قالت سهام جلال: "رفعت التليفون على أحمد السقا وأمير كرارة وزمايل ليا في الوسط في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها في الوسط، وبطلب منهم شغل ومحدش بيعبرني ومفيش حد بيساعد حد".

وتابعت: "عشموني بشغل وبعدين محدش منهم رد عليا، وندمانة أني كلمت أمير كرارة لأنه عشمني وخلا بيا، وميقللش مني أني أكلم زميل، ولكن كانت الردود صادمة، وكلمت المخرج تامر محسن ورحب بيا وتعامل معايا بلطف، وأنا منتظرة أشتغل معاه".

موعد ومكان عزاء سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بعد رحيلها فجر اليوم الثلاثاء إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الساعات الماضية.

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