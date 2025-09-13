أحمد سعد: منعت أولادي من احتراف الغناء.. وابنته تعلق

القاهرة- مصراوي:

كشف الفنان أحمد سعد عن موقفه من احتراف أبنائه للغناء، موضحًا أنه منعهم من دخول المجال الفني ليس لرفضه مواهبهم، ولكن لرغبته في أن يعيشوا حياة أكثر استقرارًا.

قال "سعد" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المعروض عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن حياة الفنان مليئة بالتحديات والمنافسة اليومية، على عكس الوظائف التقليدية التي تمنح أصحابها نظامًا ثابتًا في العمل والحياة، مضيفًا أنه لم يفضل أن يمر أولاده بهذه التجربة القاسية.

من جانبها، تحدثت جودي ابنة أحمد سعد، مؤكدة أنها ورثت حب الغناء عن والدها، لكنها تغني بلغات مختلفة، وأوضحت أنها تتعامل مع الموهبة كفرصة يمكن أن تظهر أحيانًا أمام الجمهور، وإذا كان مقدرًا لها أن تسلك هذا الطريق فسيكون بإرادة الله.

كما علقت جودي على الانتقادات التي يتعرض لها والدها، مشيرة إلى أنها لا تتأثر بها سلبًا، بل ترى أن والدها يتعامل معها بشكل إيجابي ويجعلها وسيلة للتطور والتحسن، واصفة إياه بأنه شخص "لطيف جدًا" يعرف كيف يستفيد من النقد ليصبح أفضل دائمًا.

كما عبر أحمد سعد عن حبه الكبير لابنته جودي، قائلا: "أنا في كل حياتي جريء جدا، إلا جودي بتكسف منها جدا، لأنها أكتر حاجة بحبها في الدنيا، عرفت عن طريقها طعم حب معرفتوش قبل كده".

جدير بالذكر أن أحمد سعد عاش نشاطا فنيا في صيف 2025، وطرح ألبوم غنائي جديد، ضم ديو جمعه بالفنانة روبي وحملت الأغنية اسم "تاني:، كما أحيا أكثر من حفل غنائي ناجح.