بعد أزمتها مع الفيلر.. 20 صورة لـ كنزي مدبولي

كتبت- نوران أسامة:

حذرت كنزي مدبولي، المؤثرة وإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، من استخدام حقنة الفيلم في الأنف.

ونشرت كنزي صورًا لها كشفت من خلالها عن إصابة في أنفها، وعلقت "أنا مناخيري كانت هتروح امبارح بسبب حقنة فيلر!، محدش ياخد فيلر في المناخير مهما كان الدكتور شاطر".

وتابعت: "أنا بحط البوست ده توعية لأي حد زيي مش فاهم حاجة اتقاله كلمة من دكتور وافق! مش علشان حد يتريق أو يتمنظر إيه قلة الأدب دي، هو أنا فيه إيه ولا إيه! أنا مكنتش عايزة ولا مهتمة ولا فاهمة يعني إيه ده بس عندي عوجة بسبب الجيوب الأنفية قالتلي متيجي أعدلهالك في ثانية".

وأَضافت: "وسألت يعني إيه دي.. حاجة بسيطة؟ أكدت لي إنها أسهل حاجة في الدنيا ولأني كنت جاهلة بالموضوع افتكرتها حاجة عبيطة وافقت ويا ريتني ما وافقت، الحمد لله على كل شيء بس مش مستحملة أي قلة أدب في الكومنتات".

جدير بالذكر أن كنزي أصدرت في 2024، كتابها الأول "فرصة من ذهب" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتناقش من خلاله العلاقات المعقدة بين الآباء والأبناء، وتأثير التربية على الصحة النفسية.

وأعلنت كنزي في تصريحات سابقة لها عن انتظارها فرصة حقيقية لدخول مجال التمثيل.









