كتب- هاني صابر:



أعلن المخرج رؤوف السيد، عن توقيعه رسميًا عقد فيلمه الجديد مع المنتج كريم السبكي.



ونشر السيد، صورته مع السبكي، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اللي جاي شديد".



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالعنوان النهائي للعمل، أو أسماء النجوم المشاركين فيه، أو الخطة الزمنية لبدء التصوير وموعد طرحه بدور العرض.



وكان رؤوف السيد، قد كشف في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" دخوله القفص الذهبي مؤخرًا، حيث عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، معلنًا أن حفل زفافه سيُقام في نوفمبر المقبل بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من أصدقائه بالوسط الفني.



يذكر أن، آخر أعمال رؤوف السيد فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف بينهم أمينة خليل، أكرم حسني، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، دينا الشربيني.







